Check up dell'austerity: al via il dibattito per cambiare il Patto di stabilità. Gentiloni vs Dombrovskis (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Consiglio e Parlamento europei, parlamenti nazionali, banche centrali, corpi sociali, istituzioni accademiche: tutti sono chiamati a raccolta dalla Commissione europea per rivedere le regole che hanno segnato l’era dell’austerity dopo la crisi del 2008, l’epoca che ha partorito le arcigne norme su deficit e debito, il ‘Six and Two pact’ diventati ‘legge’ in Italia con la stagione del governo Monti. Si cambia pagina o almeno si discute per capire cosa fare. Ma attenzione: ai blocchi di partenza di un dibattito, che nei propositi della Commissione dovrebbe dare dei frutti maturi a fine 2020 con un primo pitstop a metà anno, ci sono ancora posizioni contrapposte. C’è chi tira la corda verso la flessibilità, come il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, e chi invece accetta la discussione ma solo per rendere ... huffingtonpost

