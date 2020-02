Biella, colpisce moglie con ferro da stiro e tenta il suicidio: entrambi in gravi condizioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Biella, colpisce moglie con ferro da stiro e tenta il suicidio Nelle prime ore di mercoledì 5 febbraio, intorno alle sette del mattino, a Biella un uomo ha colpito la moglie alla testa con un ferro da stiro e ha tentato di uccidersi con un coltello da cucina. Il fatto è accaduto in un appartamento di un condominio in via Gorei, a pochi passi dalla Questura. Sono gravi le condizioni dell’ uomo di 67 anni e della moglie di 58. A dare l’allarme questa mattina a Biella è stato un vicino di casa, cui la donna ha chiesto aiuto per sfuggire alla violenza del marito. Trasportati all’ospedale di Biella, la 58enne è stata trasferita d’urgenza al Cto di Torino. Il tentativo di omicidio-suicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio. La polizia sta tentando di ricostruire l’accaduto. La donna presenta una profonda ferita alla testa. L’uomo si è procurato ... tpi

