Virus Cina | Fraccaro | ‘Protezione civile presidio insostituibile’

CoronaVirus - Conte contro i governatori leghisti “No a quarantena per studenti rientrati dalla Cina” : Dopo l’epidemia del Coronavirus e la conseguente psicosi correlata al virus cinese, i governatori di ben tre regioni del nord (Veneto, Lombardia e Friuli) insieme all’amministrazione della provincia di Trento avevano chiesto di valutare l’ipotesi di quarantena per tutti bambini rientrati dalla Cina da meno di 14 giorni: con l’effetto immediato di non mandarli a scuola. Dal fronte dell’esecutivo è intervenuto in ...

“Come si vive nella Cina dell’emergenza CoronaVirus” - la testimonianza di un italiano che resta : Il racconto dell'emergenza coronavirus in Cina descritta a Fanpage.it da Lorenzo, italiano che vive dal 2006 nel Paese e che ha deciso di non rientrare in Italia e restare con tutta la sua famiglia. "Abbiamo deciso di restare qui perché non abbiamo paura, non abbiamo mai ritenuto che la situazione fosse da pericolo di vita" ha spiegato.Continua a leggere

Gli animalisti intervengono in Cina per salvare gli animali dalla psicosi del CoronaVirus : L’epidemia del Coronavirus ha allertato l’intero mondo e soprattutto ha creato una particolare alterazione dell’equilibrio psichico dell’individuo, la cosiddetta psicosi. Solo pochi giorni fa, è giunta la notizia che un’esperta della commissione sanitaria, ha messo in allarme la Cina, riguardo gli animali domestici. La donna ha spiegato che cani e gatti, così come gli altri animali, venuti a contatto con persone ...

CoronaVirus in Cina : carcere per chi diffonde false notizie - pena di morte per chi contagia : La linea dura delle autorità locali fanno parte di una nuova massiccia campagna intrapresa da Pechino per contrastare la paura del contagio che si è diffusa nel Paese a causa dell'epidemia e che sta creando numerosi problemi. Alcuni tribunali in diverse parti della Cina hanno fornito linee guida con pene drastiche come carcere e pena di morte.Continua a leggere

CoronaVirus - il professore americano : "Arma da guerra biologica letale - la Cina insabbia il caso" : "Il Coronavirus è un'arma da guerra biologica creata in un laboratorio di Wuhan e l'Organizzazione mondiale della Sanità ne è già a conoscenza". È quanto afferma Francis Doyle, professore di diritto presso l'Università dell'Illinois. Doyle sostiene che il Coronavirus, "un'arma da guerra biologica po

Cina : pena di morte per chi “diffonde intenzionalmente” il coronaVirus e carcere per chi rifiuta quarantena : I tribunali in diverse parti della Cina hanno annunciato le linee guida sull’uso della legge contro la diffusione del coronavirus. Nello Heilongjiang, provincia di nordest, la Higher People’s Court ha optato per le maniere forti prevedendo addirittura la pena di morte, in base all’addebito di”minaccia alla sicurezza pubblica con mezzi pericolosi”, che comporta appunto anche la pena capitale. La decisione di ...

In Cina rischia la pena di morte chi diffonde il CoronaVirus : I tribunali in diverse parti della Cina hanno annunciato le linee guida sull’uso della legge contro la diffusione del Coronavirus. Nello Heilongjiang, provincia di nordest, la Higher Peoplès Court ha optato per le maniere forti prevedendo addirittura la pena di morte, in base all’addebito di “minaccia alla sicurezza pubblica con mezzi pericolosi”, che comporta appunto anche la pena capitale.Non sono stati ...

Panico ed allarmismo - Italia più angosciata della Cina per il coronaVirus : Allarme ed allarmismo, concetti molto diversi. Infatti se in Cina è stato lanciato l’allarme, in Italia c’è un diffuso grado di allarmismo Sul quotidiano La Nazione, l’insegnante di canto lirico fiorentina Gaia Pellegrini è rientrata a casa in città “Grande allarme, atterrata a Bologna non mi hanno nemmeno controllata”. Di rientro dal Paese in cui […] L'articolo Panico ed allarmismo, Italia più angosciata della Cina per il ...

CORONAVirus - CONTE-MIUR VS REGIONI NORD/ “Richiesta Lega? No isolamento alunni Cina” : CORONAVIRUS, 3 REGIONI del NORD (Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) chiedono al Ministero Salute "isolamento degli alunni in arrivo dalla Cina". Replica da Conte e Azzolina

Panico ed allarmismo - Italia più angosciata della Cina per il coronaVirus : Allarme ed allarmismo, concetti molto diversi. Infatti se in Cina è stato lanciato l’allarme, in Italia c’è un diffuso grado di allarmismo Sul quotidiano La Nazione, l’insegnante di canto lirico fiorentina Gaia Pellegrini è rientrata a casa in città “Grande allarme, atterrata a Bologna non mi hanno nemmeno controllata”. Di rientro dal Paese in cui […] L'articolo Panico ed allarmismo, Italia più angosciata della Cina per il ...

CoronaVirus. Il falso video dei medici americani che pregano prima di recarsi in Cina : Il 3 febbraio 2020 l’utente Twitter @FDCSoCalLA pubblica un video in cui sostiene che un gruppo di medici e di infermieri americani starebbero pregando per prepararsi alla loro missione umanitaria in Cina per aiutare i loro colleghi contro il Coronavirus. Attraverso questo video l’utente @FDCSoCalLA critica l’atteggiamento del governo degli Stati Uniti nei confronti dei loro cittadini a Wuhan mettendolo a confronto con i ...

CORONAVirus ITALIA E MONDO/ Allarme Cina “contagi potrebbero essere 150mila” : CORONAVIRUS ITALIA e MONDO, contagio e 64 morti in un solo giorno: Allarme Cina "contagi potrebbero essere 150mila". Negativo test sul 17enne ITALIAno bloccato a Wuhan

Virus Cina : Moretti (Pd) - 'Zaia fa propaganda sulla pelle dei bambini' : Vicenza, 4 feb. (Adnkronos) - "Zaia non si smentisce mai: le sue note posizioni “no vax” che lo avevano portato a fare ricorso alla Consulta contro l’obbligo vacCinale nelle scuole del ministro Lorenzin, proseguono in direzione ostinata e contraria alla scienza: basta stare sempre contro i medici .

CoronaVirus - 3 studenti di Limbiate costretti a rientrare dalla Cina : Il Coronavirus ha fatto terminare in anticipo l’esperienza di studio a tre giovani studenti universitari Limbiatesi. Andrea Caronni, Anna Cirillo e Nicola Amarena, sono rientrati martedì dalla Cina dopo quasi sei mesi trascorsi in un campus universitario di un piccolo paese del nord. studenti del corso di laurea in Comunicazione interculturale, studiano la lingua cinese ed è per questo che hanno scelto di seguire un progetto Erasmus in ...