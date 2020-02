Vergine di Lourdes, accompagnaci in questo giorno! (Di martedì 4 febbraio 2020) Preghiera a Nostra Signora di Lourdes O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollievo e conforto. Con l’apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch’essa divenisse un luogo privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. Anch’io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d’imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso. AMEN Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Madonna di Lourdes guarisci il mio ... howtodofor

gennaio71 : RT @gennaio71: #Novena alla Beata Vergine Maria di #Lourdes (dal 2 al 10 #Febbraio) --> - Profilo3Marco : RT @fainformazione: 11 febbraio, Beata Vergine di Lourdes (le apparizioni) L’11 febbraio 1858, la sua primogenita Bernardette, accompagnat… - fainformazione : 11 febbraio, Beata Vergine di Lourdes (le apparizioni) L’11 febbraio 1858, la sua primogenita Bernardette, accompa… -