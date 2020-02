Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 10:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale e venerdì trovato in ascolto da Francesco Vitale in studio primarie democratiche ritardi nella diffusione dei risultati del voto in l’integrità dei risultati di primaria importanza ci sono stati dei ritardi nei risultati per controlli sulla qualità è stata l’applicazione ufficiale del partito dell’asinello indicato come solo il 25% dei dati siano pervenuti coronavirus rientrati gli italiani Conte vede capigruppo a Palazzo Chigi trasferito in una struttura militare per la quarantena 4 regioni nord Italia chiedono isolamento per gli alunni cinesi leasys era sicura le misure adottate tutelano la salute dei bambini i presidi le scuole si attengono alla circolare del ministero il numero totale dei contagiati incidentate di oltre 7000 segretario del partito democratico Nicola Zingaretti interviene sulla prescrizione Dopo le parole di Matteo ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - fanpage : #Coronavirus, sono 11 i casi confermati in Germania, tra di loro anche un bambino - juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? -