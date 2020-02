Trump vince il caucus in Iowa, bufera sul conteggio dei voti dem (Di martedì 4 febbraio 2020) Un problema tecnico rallenta il conteggio dem in Iowa. Intanto Sanders rivendica la vittoria e attacca il presidente Trump. Prende ufficialmente il via la lunga stagione elettorale negli Stati Uniti. E come di consueto, si parte in Iowa con il caucus che dà una prima indicazione sul voto degli americani. Se per quanto riguarda la … L'articolo Trump vince il caucus in Iowa, bufera sul conteggio dei voti dem proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

