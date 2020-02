Sondaggi, la Lega resiste dopo la sconfitta in Emilia. Balzo del Pd: 2 punti in più in una settimana. Depressione M5s, è sotto il 14% (Di martedì 4 febbraio 2020) La solidità della Lega che non perde un colpo. Un consistente effetto trascinamento a favore del Pd. Una tendenza depressiva dei Cinquestelle che senza capo politico si ritrovano più vicini a Fratelli d’Italia che non agli alleati di governo democratici. E’ la sintesi del Sondaggio di Swg per il TgLa7 che arriva a una settimana dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, che come molte tornate elettorali producono significative svolte nel comportamento degli elettori. Va anche detto in uno schema che potrebbe tornare a essere bipolare, il centrodestra sarebbe ancora a cavallo dell’asticella del 50 per cento. Di certo la sconfitta della Lega e di Matteo Salvini alle Regionali in Emilia Romagna non hanno intaccato il sostegno al Carroccio che, anzi, nell’ultima settimana è tornato in tendenza positiva – +0,3 per cento – confermando un corpo elettorale ... ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Sondaggi, la Lega resiste dopo la sconfitta in Emilia. Balzo del Pd: 2 punti in più in una settimana. Depressi… - MariangelaErcu3 : RT @InvictusRevenge: Lega si conferma primo partito nei sondaggi e nelle elezioni recenti. Nonostante questo il nostro sistema “democratico… - 3456rrr : @Teresat14547770 Ma come, nei sondaggi di ieri la Lega a guadagnato 2 punti di percentuali? -