Sanremo 2020 | standing ovation all’Ariston per il monologo di Rula Jebreal contro la

Dopo le polemiche e le contestazioni sulla sua presenza, la giornalista Rula Jebreal è salita sul palco di Sanremo 2020 per il suo atteso monologo contro la violenza sulle donne. Sul palco due leggii: uno bianco, l'altro nero. Da quello nero, la giornalista italo-palestinese ha letto le domande più crudeli poste alle vittime di violenza durante le loro denunce, snocciolando altresì i numeri degli abusi sessuali in Italia. Dal leggio bianco, Jebreal ha invece letto alcune citazioni di brani della musica italiana, tutti scritti da uomini, che dimostrano che «è possibile trovare le parole giuste per raccontare l'affetto, il rispetto e la cura». Nel suo monologo, Jebreal – visibilmente commossa – ha intrecciato il racconto di episodi di violenza che l'hanno toccata da vicino nella vita alternandoli a celebri brani della musica italiana.

