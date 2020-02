Sanremo 2020, Rula Jebreal emoziona l'Ariston con il monologo sulle donne vittime di violenza (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A Sanremo 2020 Rula Jebreal ha emozionato la platea dell'Ariston e il pubblico da casa con il monologo dedicato alle donne vittime di violenza. Rula Jebreal ha regalato a Sanremo 2020 un momento indimenticabile con il monologo dedicato alle donne vittime di violenza, parole potenti che hanno lasciato in lacrime la platea dell'Ariston. Rula Jebreal, dal suo libro nero, parte dalle domande che le vittime di violenza si sentono rivolgere più spesso in tribunale - "Aveva la biancheria intima quella sera?"; "Trova sexy gli uomini con i jeans?" - dove alla fine la sentenza è quasi sempre "una verità amara, crudele: noi donne non siamo mai innocenti, perché abbiamo denunciato troppo tardi o troppo presto, perché siamo troppo belle o troppo brutte, insomma ce ... movieplayer

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -