Sanremo 2020, ecco il filtro Instagram che sta diventando virale (Di martedì 4 febbraio 2020) Siamo finalmente entrati nei giorni dell’attesissimo e soprattutto discusso Festival di Sanremo 2020 e dopo 70 anni, anche la più famosa kermesse d’Italia sembra adattarsi ai tempi che corrono. Come? Approdando su Instagram con un filtro! Nell’era del digitale e dei social network, non si può restare esclusi da quella che sembra ormai la piattaforma più cool, sfruttata quotidianamente dagli influencer più in voga. Negli ultimi tempi, a spopolare su Instagram sono stati i filtri interattivi, dei veri e propri giochi o quiz che si possono fare inquadrandosi e tenendo semplicemente premuto il tasto per registrare un video. ecco allora che nei nostri smartphone è sbarcato improvvisamente il filtro Canta Sanremo! Incorniciato dai tipici fiori sanremesi, appare un cartello che indica quale canzone cantare tra una selezione di brani famosi lanciati proprio durante le ... trendit

