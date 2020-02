Processo Weinstein, Jessica Mann: “Non aveva i testicoli e sembrava avere una vagina. Ho pensato che fosse ermafrodito” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Non aveva i testicoli e sembrava avesse la vagina”. Colpo di scena al Processo per stupro contro Harvey Weinstein. È stata la testimonianza di Jessica Mann a farci tornare direttamente nelle camere da letto dell’ancora presunto violentatore. Una delle vittime e testimoni chiave, la 34enne Mann, avrebbe avuto tre incontri sessuali violenti con l’ex produttore di film come La vita è bella e Le iene. Durante l’ultima udienza, incalzata da Donna Rotunno, l’avvocatessa che difende Weinstein, Mann ha descritto i dettagli del violentatore nudo: “Ho pensato che fosse deforme ed ermafrodito, aveva profonde cicatrici, non aveva i testicoli e sembrava avesse una vagina”. Mann è la quinta testimone di un procedimento che vede salire sul banco delle vittime sei donne che stanno mostrando la loro versione di fatti sulle aggressioni sessuali subite dell’ex mogul hollywoodiano. Mann, secondo fonti ... ilfattoquotidiano

