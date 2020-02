Parma, finisce l’era cinese: il club resta ai soci parmigiani (Di martedì 4 febbraio 2020) Nuovo Inizio comunica che in seguito all’esecuzione degli accordi parasociali sottoscritti lo scorso dicembre, il capitale sociale di Parma Calcio 1913 risulta – come già iscritto al Registro Imprese – di proprietà di Nuovo Inizio per il 99% e di PPC per l’1%. Esce quindi dalla compagine sociale Link International, che non ha sottoscritto e … L'articolo Parma, finisce l’era cinese: il club resta ai soci parmigiani calcioefinanza

