Milano, ucciso e gettato nel fiume Lambro dopo una rapina: aggressori condannati a 11 e 14 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono stati condannati a 14 anni e 11 anni e 8 mesi di carcere per omicidio preterintenzionale gli autori dell'aggressione ai danni di Edgar Luis Calderon Gonzales, 32enne peruviano derubato e ucciso nel parco Lambro di Milano. I due salvadoregni, membri della gang latina Barrio 18, avevano poi gettato il cadavere nel fiume. Il corpo fu ritrovato cinque giorni più tardi e in breve la polizia arrivò ai responsabili, entrambi pregiudicati per reati violenti. fanpage

