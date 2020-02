Milan, Boban rivela: “Ibrahimovic ci sarà per il derby contro l’Inter” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Zlatan Ibrahimovic ce la farà a essere pronto per il derby con l'Inter? A dare la buona notizia della presenza dello svedese è stato Zvonimir Boban: "Credo proprio di sì. Il derby è sempre particolare". Una bella news per tutti i tifosi rossoneri e per la squadra che ha cambiato marcia in classifica con l'arrivo del calciatore. fanpage

sportli26181512 : #Milan #Notizie Milan, Boban rivela: “Ibrahimovic ci sarà per il derby contro l’Inter”: Zlatan Ibrahimovic ce la fa… - Matteo75223913 : RT @86_longo: ??Il #Milan ci ha provato davvero per #Bernardeschi. Un tentativo fallito, non c'è stato accordo sulle valutazioni dell'azzurr… - Vincy1993 : RT @86_longo: ??Il #Milan ci ha provato davvero per #Bernardeschi. Un tentativo fallito, non c'è stato accordo sulle valutazioni dell'azzurr… -