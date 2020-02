Mattino 5, Cecchi Paone stronca Antonio Zequila: “E’ una cosa orribile!” (Di martedì 4 febbraio 2020) Mattino Cinque, Alessandro Cecchi Paone contro Antonio Zequila: “Ha detto una cosa gravissima!” Oggi a Mattino 5, come ogni volta che va in onda la sera prima una puntata del Grande Fratello Vip, Federica Panicucci ha parlato dei fatti salienti successi all’interno della casa più spiata d’Italia e soprattutto di quanto successo tra Antonio Zequila ed Eva Robin’s. I due si sono incontrati e lui ha ammesso il flirt con parole sincere che sono state apprezzate dalla maggior parte dei telespettatori. Il bacchettone Alessandro Cecchi Paone, però, non ci sta e a Mattino 5 ha stroncato Antonio Zequila al GF Vip 4: “Ha definito Eva Robin’s uno sbaglio della natura! Una cosa gravissima, orribile e inammissibile!”. Gli ha fatto eco anche Raffaello Tonon che ha criticato la frase del concorrente. Antonio Zequila criticato da Raffaello Tonon a ... lanostratv

