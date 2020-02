GVM Care & Research in udienza da Papa Francesco per i 45 anni di attività (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – In occasione del 45esimo anniversario dalla fondazione del gruppo, sabato 1° febbraio Papa Francesco ha ricevuto in udienza una delegazione di GVM Care & Research. Il Santo Padre ha voluto sottolineare i principi di prossimità e umanizzazione delle cure, che da sempre guidano l’attività di GVM Care & Research. “Auspico che in futuro i malati possano trovare nei luoghi di cura un posto di conforto dove trovare amicizia e comprensione, il malato non è un numero ma una persona che ha bisogno di umanità. Va quindi stimolata la collaborazione di ognuno, in modo da andare incontro alle esigenze dei malati”. Il Presidente di GVM Care & Research, Ettore Sansavini, si è trovato d’accordo con Papa Bergoglio, aggiungendo che dietro ad un momento di fragilità si nasconde una creatura unica nel suo genere, un essere umano o una famiglia o una comunità ... romadailynews

romadailynews : GVM Care & Research in udienza da Papa Francesco per i 45 anni di attività: #Roma – In… - CorriereCitta : GVM Care & Research: 45 anni di attività celebrati con l’udienza di Papa Francesco - g_speziale : GVM Care&Research in udienza da Sua Santità Papa Francesco. Il Presidente Ettore Sansavini ha parlato del valore fo… -