Giuseppe Conte teme le elezioni tra otto mesi: il retroscena, le mosse di Matteo Renzi per aprire la crisi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il futuro di Giuseppe Conte e del suo "bis" al governo non è così roseo come sembra? È la previsione di Augusto Minzolini nel suo editoriale sul Giornale in edicola martedì 4 febbraio. Questo scenario potrebbe portare anche un cambio del quadro politico nei prossimi mesi, di fatto un nuovo governo. liberoquotidiano

LegaSalvini : #SALVINI CONTRO CONTE: 'PASSA IL TEMPO A INSULTARMI, TACE SULLA BARBARIE DELLE GIUSTIZIA' - antoguerrera : ++ ULTIM’ORA. Il premier Giuseppe Conte incontrerà tra qualche minuto Mittal a Londra. ++ - antoniospadaro : IL CARDINALE PIETRO PAROLIN E IL PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE ALLA “CIVILTÀ CATTOLICA” Hanno presentato il volume 'Ess… -