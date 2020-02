Giugliano, disturba i medici in ospedale e aggredisce i poliziotti intervenuti: arrestato (Di martedì 4 febbraio 2020) Un uomo di 32 anni di origine marocchina è stato arrestato dagli agenti di polizia intervenuti in ospedale a Giugliano in Campania: l'uomo, dopo aver infastidito i medici, è stato portato in caserma dove ha provato anche ad aggredire i poliziotti durante l'identificazione. Deve ora rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, ed interruzione di pubblico servizio. fanpage

