Ecco perché The Wonderful 101 per Switch, PC e PS4 sarà finanziato su Kickstarter (Di martedì 4 febbraio 2020) The Wonderful 101 sta tornando su Switch grazie a una nuova campagna Kickstarter. Piuttosto che attraverso Nintendo o un altro publisher, PlatinumGames ha deciso di finanziare questo progetto direttamente, raccogliendo in poco tempo oltre 500.000 dollari.Parlando con Nintendo Everything, il boss dello studio Atsushi Inaba ha discusso della decisione di seguire la strada di Kickstarter, una novità per l'azienda. Inaba ha anche affermato che "la gentilezza di Nintendo ci ha permesso di espanderci su altre piattaforme", consentendo a The Wonderful 101: Remastered di essere lanciato su Switch e su altri sistemi.Inaba ha detto:Leggi altro... eurogamer

fattoquotidiano : Coronavirus isolato per la prima volta in Europa allo Spallanzani: ecco perché è importante - TeresaBellanova : Ecco la squadra di @ItaliaViva, i coordinatori che saranno sui territori per ascoltarne bisogni e istanze. Ovunque… - Corriere : ?? ?? Lo Spallanzani di Roma ha appena annunciato di aver isolato il #Coronavirus. Ecco cosa significa e perché è im… -