Coronavirus I morti salgono a 425 | oltre 20 mila contagiati | altre città cinesi isolate

Coronavirus - gli ultimi aggiornamenti : oltre 20.400 contagi e 425 morti - nave da crociera in quarantena : Le autorità cinesi hanno confermato che è salito a 425 in tutta la Cina il numero dei morti per il Coronavirus. Nella giornata di lunedì i decessi sono stati 64, tutti nella provincia di Hubei da dove il virus si è diffuso: nella provincia le vittime sono 414 e i nuovi contagi accertati sono 2.345. Il numero di infezioni in Cina ha superato quota 20.400 a livello nazionale, con 3.235 nuovi casi confermati. Sono 635 i pazienti dimessi dagli ...

Coronavirus - dal vaccino esistente alla previsione dei 65 milioni di morti : tutte le bufale più virali : Sono moltissime le fake news circolate sull’epidemia di Coronavirus in corso: a partire dal virus che sarebbe sfuggito a un laboratorio militare cinese fino al fatto che il vaccino già esiste. Così tante che l‘Organizzazione mondiale della Sanità ha rinominato l’epidemia “infodemia”. Il sito specializzato Recode ha raccolto alcune di queste false informazioni. tutte naturalmente amplificate dai megafoni dei ...

Coronavirus - l’infettivologo : “La Sars ha fatto meno morti? Sì - ma era più letale” : Massimo Andreoni, professore di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma, ha parlato del confronto tra il nuovo Coronavirus di Wuhan e la Sindrome respiratoria acuta grave: "In numero assoluto le morti in Cina per Coronavirus hanno superato quelle della Sars, ma il tasso di letalità del Coronavirus rimane del 2,5%, contro il 9% della Sars".Continua a leggere

Coronavirus - atterrato l'aereo con 56 italiani a bordo. Ci sono 6 bambini. Resta in Cina un 17enne con la febbre. «361 morti - più della Sars» : sono tornati a casa i 56 italiani - tra questi anche 6 bambini - che hanno lasciato Wuhan a causa del Coronavirus: l'aereo, un Boeing KC767A del q4esimo stormo dell'Aeronautica Militare...

Coronavirus monitor : quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto : Il contagio da Coronavirus continua ad avanzare, con un incremento dei casi che possiamo registrare anche il 3 febbraio. Il tutto è stato reso possibile grazie ai crescenti controlli sempre più stringenti sia in Cina che nel resto del mondo. quanti sono i morti per Coronavirus Il numero di casi segnalati però porta il nuovo «demone», come lo ha definito Xi Jinping, a superare la Sars, la terribile sindrome che spavento il mondo nel 2003. Al ...

