Champions asiatica, partite delle squadre cinesi rinviate per il coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) L'Asian Football Confederation ha deciso di rimandare le prime tre partite delle squadre cinesi nella Champions League asiatica. I rappresentanti di sei delle federazioni associate, che si sono incontrati a Kuala Lumpur, hanno preso la decisione di modificare la misura iniziale che prevedeva la disputa di gare a porte chiuse. fanpage

lamortevito : #ACL2020 Champions asiatica, partite delle squadre cinesi rinviate per il #coronavirus - zazoomnews : Rinviate le partite della Champions asiatica delle squadre cinesi per il Coronavirus - #Rinviate #partite #della… - sportli26181512 : #Notizie Champions asiatica, partite delle squadre cinesi sospese per il coronavirus: L'Asian Football Confederatio… -