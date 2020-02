Brescia, Corini salta ancora: al suo posto Diego Lopez (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il presidente Cellino ha deciso di esonerare Corini per la seconda volta in stagione: in arrivo Diego Lopez. foxsports

DiMarzio : Panchina #Brescia, trovato l'accordo con Diego Lopez ? - SkySport : ? #UltimOra #SerieA ? #Brescia, Eugenio #Corini verso l'esonero ?? Trovato l'accordo con #DiegoLopez per 2 anni e me… - AlfredoPedulla : #DiegoLopez a #Brescia: due anni e mezzo di contratto. Confermati i rumors di ieri sera su #Sportitalia malgrado co… -