Achille Lauro, Me ne frego: testo e significato del brano di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020 è ormai alle porte. Tra i grandi di questa edizione troviamo il giovane cantante Achille Lauro, con il suo brano Me ne frego. Scopriamo i segreti del suo brano inedito. Saranno 24 i concorrenti nella sezione BIG di quest’anno. Il festival prevede canzoni sensazionali ed un vortice fittissimo di emozioni. Tra i vari … L'articolo Achille Lauro, Me ne frego: testo e significato del brano di Sanremo 2020 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

IlContiAndrea : Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Ire… - trash_italiano : Achille Lauro - 8: fuori dagli schemi come sempre, bel pezzo #Sanremo2020 - tvsorrisi : Achille Lauro porta un brano avvolgente che vi rapirà fin dal primo ascolto. C'è dentro tutto il suo amore per Vasco Rossi.#Sanremo2020 -