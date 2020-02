Vincenzo Mollica: per lui è l’ultimo Sanremo prima della pensione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Vincenzo Mollica ha recentemente dichiarato che dopo il 70° Festival di Sanremo andrà in pensione e saluterà il grande pubblico che per anni lo ha seguito. Il ritiro dalla scena del Tg1 doveva avvenire già a gennaio, ma il giornalista ha avuto la possibilità di prorogare il suo contratto con la Rai, potendo così salutare gli spettatori dalla città dei fiori. Mollica tra Tg1 e Sanremo Vincenzo Mollica è ormai un volto consolidato della televisione italiana, una figura familiare per gli spettatori del Tg1, che per anni hanno assistito al suo DoReCiakGulp tutti i sabati, approfondendo i temi legati allo spettacolo. Mollica però è oltre che giornalista e conduttore anche autore, disegnatore e scrittore. Una figura a tutto tondo, capace di spaziare da un argomento all’altro e nota al grande pubblico anche per le sue incursioni sul balconcino del Festival di Sanremo. Al termine del ... thesocialpost

