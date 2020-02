Torino, scrisse sulla porta: «Juden hier. Qui abita un ebreo: Gesù». Vandalizzata la chiesa, il prete: «Voglio guardarli in faccia» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il suo messaggio di solidarietà in risposta alle scritte antisemite comparse a Torino aveva fatto il giro del web. «Juden hier. Qui abita un ebreo: Gesù»: la parrocchia San Giacomo Apostolo a La Loggia, in provincia di Torino, che aveva realizzato la scritta, è stata Vandalizzata la scorsa notte. «Sono stato allievo a Mondovì di Lidia Rolfi, scrittrice e partigiana deportata a Ravensbruck – aveva detto don Marini – Mi ha insegnato l’importanza della Memoria. E in questi giorni bisogna testimoniare e fare riflettere perché il ‘non accada mai più’ sia una presa di coscienza forte e luminosa». Se sono "poveri" Dio li benedica…. Se sono "Ritorsioni" li voglio guardare in faccia!!!!Gepostet von Marini Don Ruggero am Montag, 3. Februar 2020 Nei locali della Caritas della parrocchio i tavoli e le sedie sono stati ... open.online

