Tiro con l’arco, Finali World Indoor Series 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo le sei tappe di qualificazione itineranti disputate dagli arcieri in tutto il globo (quattro tappe con valore 250: Macau, Strassen, Roma, Sydney; due con valore 1000: Nimes, Las Vegas), nella giornata di sabato 8 Febbraio assisteremo finalmente alle Finali delle World Series 2020 di Tiro con l’arco a Las Vegas, Nevada. Nell’ultima tappa della competizione più importante della World Archery saranno assegnati i titoli mondiali maschili e femminili di arco ricurvo e compound Indoor. Per poter accedere all’evento gli atleti dovranno aver partecipato almeno a tre dei sei eventi di World Series proposti, con la tappa nevadiana obbligatoria, ed avere ottenuto un buon punteggio nei migliori tre risultati tra tutte le tappe disputate. Il programma della giornata prevede la sessione di tiri di riscaldamento dalle ore 12:30 locali alle ore 15:00. Le competizioni vere e ... oasport

