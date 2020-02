Tennis, Ranking WTA (3 Febbraio 2020): Ashleigh Barty resta al comando. Paolini e Giorgi nella Top-100 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il primo Slam della stagione, come da tradizione, ha ridisegnato il Ranking WTA. In testa alla classifica mondiale resta la grande delusa del torneo di Melbourne, l’australiana Ashleigh Barty (8367). Sale al secondo posto la rumena Simona Halep (6101) grazie alla semifinale conquistata agli Australian Open. In terza piazza la ceca Karolina Pliskova (5290). Ovviamente la più grande sorpresa è stata la giovane statunitense, trionfatrice in terra australiana, Sofia Kenin passata dal 15° al 7° della classifica mondiale. Ranking WTA– TOP-10 1 Ashleigh Barty (Australia) 8367 2 Simona Halep (Romania) 6101 3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5290 4 Elina Svitolina (Ucraina) 4775 5 Belinda Bencic (Svizzera) 4675 6 Bianca Andreescu (Canada) 4665 7 Sofia Kenin (Stati Uniti) 4495 8 Kiki Bertens (Olanda) 3965 9 Serena Williams (USA) 3915 10 Naomi Osaka (Giappone) 3626 Per quanto concerne ... oasport

