Serena Enardu e Pago, notte hot al Grande Fratello Vip: costruiscono una capanna nella casa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serena Enardu e Pago hanno fatto l’amore al Grande Fratello Vip? La coppia costruisce il loro nido d’amore nella casa Si torna a parlare di Serena Enardu e Pago, i due hanno da poco concesso un’altra possibilità alla loro chiacchierata storia d’amore. Si sono riconciliati durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 31 gennaio su Canale 5, subito dopo Alfonso Signorini ha comunicato che lei era una nuova concorrente del reality. Ora che entrambi sono dentro la casa più spiata d’Italia, hanno molto tempo per parlare e ritrovarsi, non perdono occasione per scambiarsi coccole e tenerezze. Dopo che Serena è entrata al Grande Fratello Vip il gieffino le ha chiaramente fatto intendere di aver voglia di fare l’amore con lei, ma di non poterlo fare per via delle telecamere. Queste le parole del cantante alla fidanzata: “Non ... nonsolo.tv

