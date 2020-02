“Sei una mer**”. Gf Vip, Antonio Zequila ci ricasca: l’offesa è senza precedenti. E il pubblico chiede (a gran voce) la sua eliminazione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non riesce proprio a non dire parole offensive Antonio Zequila. Si altera e poi dice qualche strafalcione, ce lo ricordiamo sin dai tempi di Pappalardo a Domenica In. Ora però è successo dentro la casa deg Gf Vip, mentre era a cena con gli altri concorrenti del reality. Zequila ha fatto delle nuove clamorose dichiarazioni contro Patrick Pugliese. Difatti il popolare attore pare davvero non sopportare quest’ultimo, sfruttando ogni occasione per attaccarlo e offenderlo. Zequila, con un sorriso beffardo stampato sul volto, ha dichiarato quanto segue: “Lui è un residuo dei concorrenti dei GF passati…Ce l’hanno mandato qua per creare lo scompiglio…Lui è un escremento della natura…Sangue, escrementi e siero…Patrick eccolo là…Questa mer*a…”. Niente da obiettare per gli altri inquilini del GF Vip 2020, che invece di intervenire per difendere Patrick Pugliese, hanno riso di gusto. Ovviamente il ... caffeinamagazine

