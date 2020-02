Seggiolini auto antiabbandono | dal 20 febbraio parte il bonus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dal 20 febbraio partirà l’erogazione del bonus da parte dello stato per l’acquisto dei Seggiolini antiabbandono. Ecco come richiedere i bonus. Il Ministro dei trasporti e infrastrutture Paola di Micheli ha firmato il decreto per l’erogazione e l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono per bambini inferiori ai 4 anni che … L'articolo Seggiolini auto antiabbandono dal 20 febbraio parte il bonus è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

