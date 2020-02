Sanremo 2020, Vincenzo Mollica lascia la Rai: ultimo Festival per lui (Di lunedì 3 febbraio 2020) Vincenzo Mollica va in pensione e per lui la 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima da inviato del Tg1. Al suo attivo ne ha ben 39. Dunque, il giornalista lascia la Rai e spiega all’Adnkronos l’omaggio che ha ricevuto dai vertici della tv di Stato: “Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni. Ma la Rai mi ha prorogato il contratto di un mese per permettermi di fare questo Sanremo. Un regalo dell’ad Fabrizio Salini e del direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, che hanno subito accolto una scherzosa ma determinata campagna di Fiorello per farmi seguire per il tg questo ultimo Festival”. In questo modo Mollica ha la possibilità di raggiungere i 40 anni di carriera al Tg1: “Non solo questo mi permetterà di compiere il 25 febbraio i miei 40 anni di Tg1, prima di lasciare la redazione il 29 ... dilei

