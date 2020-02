Sampdoria-Napoli, Gattuso: “Sono preoccupato, ma per la prima volta possiamo guardare la classifica” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tecnico azzurro in vista di Sampdoria-Napoli, che si disputerà a Marassi questa sera: “Sarà una battaglia”. Sampdoria-Napoli “Sono preoccupato ma ho fatto vedere per la prima volta la classifica ai miei calciatori perche’ se vinciamo inizia una altra stagione”. Gennaro Gattuso sogna una vittoria in casa della Sampdoria. Dopo il successo con la Juventus si deve proseguire e i tre punti eventuali conquistati a Marassi sarebbero fondamentali per risalire la graduatoria. Ma attenzione a Ranieri. “La Sampdoria da quando e’ arrivato e’ nelle prime posizioni – ha raccontato il tecnico degli azzurri – E’ prima per gol subiti, sara’ una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochissimi spazi. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore, ho paura che puo’ incartarmela e l’ho detto anche ... 2anews

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - VarskySports : Juventus 3-Fiorentina 0 Atalanta 2-Genoa 2 (Sanabria???? 1) Lazio 5 (Caicedo???? 2)-SPAL 1 Milan 1-Hellas Verona 1 Lecc… - GoalItalia : #SampNapoli può rilanciare gli azzurri in chiave Champions ???? -