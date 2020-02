Riva del Garda, ritrovata Sofia: la 14enne scomparsa da due settimane da una comunità (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stata ritrovata Sofia, la ragazzina di 14 anni di Gavardo, in provincia di Brescia, che aveva fatto perdere le proprie tracce due settimane fa. I carabinieri di Salò l'hanno identificata a lato di una carreggiata poco distante dal luogo della scomparsa: la ragazzina è stata riportata nella comunità di Riva del Garda, da cui la ragazza era scappata senza dare spiegazioni. fanpage

UnTemaAlGiorno : RT @peppe844: #èCambiato molto da quelle passeggiate in riva al mare..io e te..dove sono finiti i nostri progetti!? Il nostro amore..per m… - pier2856 : RT @PatriziaRametta: TENTANO DI TENERE IN PIEDI IL GOVERNO CON OGNI MEZZO DA MATTARELLA A CONTE, DA ZINGARETTI A CRIMI MA ALLA FINE IL GOVE… - VoceCamuna : Il birrificio Darf vince il premio come Miglior Birra all'evento Solobirra a Riva del Garda -