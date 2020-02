Memoria, una camminata veloce la stimola quanto il caffè (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una bella camminata veloce, di 20 minuti, ma anche un po’ meno, favorisce la Memoria e può dare alla tua mente la stessa sferzata di energia che ottieni bevendo una tazza di caffè. E, allo stesso tempo, se hai deciso di fare a meno dell’espresso, può ridurre i fastidiosi sintomi dell’astinenza da caffeina, come il mal di testa, la sensazione di affaticamento e l’irritabilità. Lo ha dimostrato uno studio recentemente pubblicato su Nature Scientific Reports, curato dal direttore del Western Exercise and Health Psychology Laboratory, Harry Prapavessis, e dal suo team di ricercatori, di cui fanno parte Anisa Morava e Matthew Fagan. Gli studiosi hanno valutato l’effetto dell’attività fisica sulla Memoria di lavoro, vale a dire la capacità di archiviare ed elaborare le informazioni: ad esempio, ricordare gli oggetti della ... gqitalia

