Inter, presentata la lista Uefa: pesante assenza per Conte (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Inter è reduce dal successo in trasferta contro l’Udinese, continua la corsa scudetto che si conferma sempre più avvincente. La squadra di Antonio Conte è stata eliminata dalla Champions League ma si candida ad essere protagonista in Europa League. Nel frattempo nelle ultime ore è stata comunicata la lista Uefa, tra gli assenti spicca l’assenza di Asamoah con l’ex Juventus che deve fare i conti con problemi fisici. Ecco la lista Uefa. lista A 1 Samir Handanovic, 2 Diego Godin, 5 Roberto Gagliardini, 6 Stefan de Vrij, 7 Alexis Sanchez, 8 Matias Vecino, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 11 Victor Moses, 12 Stefano Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 15 Ashley Young, 20 Borja Valero, 23 Nicolò Barella​​​​​​, 24 Christian Eriksen, 27 Daniele Padelli, 33 Danilo D’Ambrosio, 34 Cristiano Biraghi, 37 Milan Skriniar, 77 Marcelo Brozovic, 87 Antonio Candreva, 95 ... calcioweb.eu

