Incidente Stradale a Bricherasio, Willy muore a 32 anni: era Diventato Padre da 20 Giorni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un ennesimo Incidente Stradale ha irrimediabilmente spezzato la vita di un altro giovane. William Perricone, conosciuto da tutti come Willy, è morto a soli 32 anni. La tragedia si è consumata nella tarda notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. Il giovane stava guidando la sua auto, un’Audi A3, lungo la Stradale San Secondo a Bricherasio, una frazione di Pinerolo, nella città metropolitana di Torino. All’improvviso, nell’incrocio con una rotonda, il veicolo ha perso aderenza ed è finito fuori strada. A causa della forte velocità, il guidatore ha perso il controllo. La macchina ha terminato la corsa schiantandosi contro il muro di cinta di una casa. Willy, però, è morto sul colpo. Infatti, i sanitari del 118, sebbene siano intervenuti tempestivamente, hanno potuto solamente constatare il suo decesso. Insieme a lui, stavano viaggiando anche altri amici, di età tra i 20 ... youreduaction

