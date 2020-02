Giovane precipita da un ponte ad Alassio sull’Aurelia: è gravissima (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una Giovane ragazza è precipitata da un ponte ad Alassio, sull’Aurelia: il volo di 20 metri è stato fortunatamente attutito da alcuni arbusti presenti al di sotto. Tuttavia, le condizioni della ragazza risultano gravi. Nonostante sia rimasta cosciente durante il trasporto in ospedale, i traumi presentati sono notevoli. La giovanissima, infine, è stata accompagnata all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Giovane precipita da un ponte sull’Aurelia Dramma a Savona: una Giovane minorenne è precipitata da un ponte per circa 20 metri ad Alassio sull’Aurelia. La ragazza, che avrebbe 17 anni, è stata immediatamente soccorsa sul posto dal personale medico. Ha presentato diversi traumi ed è stata quindi accompagnata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, inoltre, la caduta al suolo è stata attutita dai rami e dalla chioma di un alberto. Non ... notizie

