Fiorentina, Gravina: «Parole Commisso? Reazione non giustificabile» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto per commentare le Parole di Rocco Commisso dopo Juventus Fiorentina Gabriele Gravina, presente all’evento United for the Heart, ha rilasciato un commento riguardante le frasi di Rocco Commisso sull’arbitraggio di Juventus-Fiorentina. «Dobbiamo comunicare in modo corretto i principi e le regole. Serve un rispetto reciproco e l’ho garantito a Commisso e vale per tutti i coloro che vivono il mondo del calcio. Il suo sfogo è legittimo ma non condivisibile. In un momento di grande criticità, ci possono essere anche reazioni di questo tipo che però non sono giustificabili vista l’alzata di toni successiva. Sanzioni per il presidente viola? No, non è il momento». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

