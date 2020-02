Eventi e festival internazionali di febbraio

Eventi - mostre e festival internazionali di gennaio : Tra gli Eventi più importanti a livello europeo consiglio la Green Week di Berlino (dal 17), la Fiera dell'Artigianato Innovativo di Parigi (dal 17), e il Film festival di Rotterdam (dal 22). A livello mondiale segnalo il Consumer Electronic Show di Las Vegas negli Stati Uniti (da martedì 7). Qui trovate tutti i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: https://www.psfilmfest.org (Palm Springs Film Society, ...

Eventi - mostre e festival internazionali di gennaio : Tra gli Eventi più importanti a livello europeo consiglio la Green Week di Berlino (dal 17), la Fiera dell'Artigianato Innovativo di Parigi (dal 17), e il Film festival di Rotterdam (dal 22). A livello mondiale segnalo il Consumer Electronic Show di Las Vegas negli Stati Uniti (da martedì 7). Qui trovate tutti i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: https://www.psfilmfest.org (Palm Springs Film Society, ...

Eventi - mostre e festival internazionali di gennaio : Tra gli Eventi più importanti a livello europeo consiglio la Green Week di Berlino (dal 17), la Fiera dell'Artigianato Innovativo di Parigi (dal 17), e il Film festival di Rotterdam (dal 22). A livello mondiale segnalo il Consumer Electronic Show di Las Vegas negli Stati Uniti (da martedì 7). Qui trovate tutti i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: https://www.psfilmfest.org (Palm Springs Film Society, ...

Un Natale ricco in Costiera Amalfitana tra presepi viventi - festival ed Eventi [INFO] : Sarà un Natale pieno in Costiera Amalfitana. Un’altra stagione tutta da vivere. A Cetara il 9 Dicembre la Festa della Colatura delle Alici. Non mancheranno però i sentieri da quello degli Dei al Sentiero dell’Alba, dal Sentiero dei Limoni al Vallone delle Ferriere, che prende il nome dai ruderi delle ferriere di origine medievale, ma anche il Sentiero dei Tre Calli. Ed ancora presepi viventi a Montepertuso, la città – ...