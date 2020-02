Cyberbullismo nel Sannio, Cappetta: “Situazione non allarmante” (VIDEO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento ha ospitato la prima tappa della settimana contro il Cyberbullismo promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Giornalisti. “Inverti la Marcia” è stata la parola d’ordine della giornata. Laboratori per spiegare l’importanza di questa tematica e attenzione anche ai dialoghi con psicologhe su queste dinamiche per contrastare il fenomeno. Contro una delle più gravi forme di prevaricazione e di aggressione psicologica e fisica in cui incappano tanti ragazzini e ragazzine la Regione ha messo in campo una struttura mobile, un camper, capace di ospitare allievi e docenti per promuovere una rinnovata sensibilità su questa forma di violenza in versione 2.0, che rappresenta una evoluzione in negativo del classico fenomeno del bullismo e ... anteprima24

