Coronavirus, la paura degenera in razzismo: a Frosinone sassi contro gli studenti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sassaiola contro gli studenti di nazionalità cinese dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. L’episodio lo riferisce il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini ed e’ emerso da una conferenza stampa della direttrice dell’Istituto Loredana Rea e del presidente della Consulta degli studenti Luca Spatola. All’origine, secondo quanto riportato, il caso di una studentessa cinese malata risultata poi negativa al test eseguito allo Spallanzani. Il caso della studentessa, poi risultata negativa, aveva portato alla chiusura cautelativa dell’Accademia. La giovane poi era stata trasferita allo Spallanzani dove e’ stato accertato che non aveva contratto il virus. “E’ un episodio gravissimo, senza precedenti, un’autentica vergogna – commenta Buschini – Mi auguro che gli autori di questa follia possano ... meteoweb.eu

