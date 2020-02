Concorsi Camera Deputati, 38 Consiglieri Parlamentari: calendario prove scritte e ammessi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pubblicato il diario delle prove scritte e l’elenco degli ammessi dei Concorsi Camera Deputati per la selezione di 30 Consiglieri nella professionalità generale: dal 18 al 25 Maggio 2020 verranno svolte alla Fiera di Roma. Vediamo assieme tutte le informazioni sul concorso e, in particolare, sulle prove. I Concorsi Pubblici in uscita Concorsi Camera Deputati 2019: bandi pubblicati Sul sito istituzionale della Camera è stata comunicata la data di pubblicazione dei primi bandi dei Concorsi Camera Deputati 2019: dalle ore 18 del 30 Luglio 2019 è stato possibile candidarsi alle due procedure per l’assunzione di 38 Consiglieri Parlamentari. Nell’incontro tenutosi il 16 Luglio 2019 sono stati varati due bandi di concorso: 30 Consiglieri Parlamentari professionalità generale (qui il bando); 8 Consiglieri Parlamentari professionalità tecnica con specializzazione informatica ... leggioggi

