Con Brexit finisce un sogno di integrazione e pace Ma noi abbiamo il diritto di resistere

Lo scorso 29 gennaio, la senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Aushwitz-Birkenau, ha raccontato ai parlamentari europei a Bruxelles la sua esperienza di giovane donna deportata. Lo stesso giorno, gli europarlamentari inglesi hanno salutato i loro colleghi, come conseguenza della Brexit poi ufficializzata il 31 gennaio. In questo giorno di coincidenze, Segre ha espresso un concetto a mio avviso particolarmente significativo: "Io esisto, e anche il Parlamento europeo. Non era questo il disegno di qualcuno". La Ceca (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), embrione della moderna Ue, è nata dalle macerie di una miserabile guerra mondiale e la sua fondazione ha rappresentato, al tempo, il "miracolo profano" più importante che la storia potesse regalare. Si usciva da una stagione in cui erano prevalsi nazionalismo, razzismo, paura e odio, culminata ...

