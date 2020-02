Capello: “L’errore di Ancelotti a Napoli è stato voler cambiare tutto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Capello è intervenuto a Radio Anch’io Sport, su Radio Uno. Ha parlato delle polemiche di ieri sera tra Commisso e Nedved, e dunque del rigore per la Juve. Ma anche del Napoli. “Il secondo rigore non andava assegnato alla Juventus, il problema è tutto lì. Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con serenità. Credo che si debba arbitrare più all’inglese, fischiare meno. Commisso sta cercando di portare la Fiorentina a un alto livello, lo sfogo è stato fatto a caldo. Secondo me è stato un po’ eccessivo. Il rigore è inesistente nella maniera più assoluta, non parliamo neanche del 50 o 50. Mi meraviglia la decisione del VAR”. Cosa dice a chi pensa che la Juve venga favorita? “Questa è sempre la solita storia. Io credo che ieri ci sia stato un errore dell’arbitro ma ci può stare”. Cosa non ha funzionato al ... ilnapolista

