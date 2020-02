Brexit, Fassina: “Dovrebbe essere una lezione e invece viene ancora spiegata in modo sbagliato. Il mercato unico europeo non funziona” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Brexit? Dovrebbe essere una lezione, ma qualcuno continua a non volerla imparare. Va preso atto che il mercato unico europeo non funziona e determina una reazione negativa da parte di tutte quelle fasce di lavoratori che vengono colpite”. E’ il commento rilasciato ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato di LeU, Stefano Fassina, sull’uscita della Gran Bretagna dalla Ue. E spiega: “Continua a stupirmi l’interpretazione che viene data alla Brexit, perché non siamo di fronte a un capriccio o a una massa di ignoranti manipolata dal demagogo di turno. Siamo di fronte a una reazione razionale di chi è stato colpito da un mercato che, in assenza di standard sociali, ha determinato un livellamento verso il basso delle condizioni di lavoro, delle retribuzioni, del welfare. Questa reazione può produrre ... ilfattoquotidiano

