Bimbo di otto anni caduto dalla seggiovia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un terribile incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, domenica due febbraio, sulla seggiovia che porta al Monte Agudo, a Auronzo, in provincia di Belluno. Un Bimbo di soli otto anni, è salito da solo su questa macchina e poco dopo, è caduto. Ha fatto un volo di circa otto metri, le sue condizioni sono molto gravi. Una vicenda tragica, che ha sconvolto le persone presenti al momento dell’accaduto, ma soprattutto i familiari del piccolo, che sono residenti a Roma e che erano in vacanza. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il Bimbo era salito da solo sulla seggiovia, intorno alle otto e quarantacinque del mattino. Le regole consentono ai bambini di otto anni di età ed alti almeno un metro e venti cinque centimetri, di poter salire da soli sul mezzo. Però, in questo caso è accaduta la tragedia. Il piccolo, dopo che la seggiovia ha percorso ... bigodino

