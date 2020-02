Antonella Elia al Grande Fratello Vip, il video della reazione: come scopre del tradimento del compagno Pietro (Di martedì 4 febbraio 2020) Antonella Elia scopre in diretta il presunto tradimento del compagno Pietro. Al Grande Fratello Vip è Adriana Volpe a dover comunicare alla Elia la notizia delle foto compromettenti, apparse sulla copertina di Nuovo. "È una bionda con i capelli lunghi, ho visto le foto e potrebbero anche non essere liberoquotidiano

DexterM90838792 : Ma ne volemo parla de signorini che gli dice.... parlaci tu con gli altri e nel mentre gli fa vedere tutto ciò che… - Luca190499 : RT @Iperborea_: Dopo questa reazione voglio Antonella Elia come concorrente a Temptation Island Vip #GFVIP - LManfredi16 : RT @yleniaindenial: Antonella Elia mentre aggiorna la lista dei suoi nemici #GFVIP -