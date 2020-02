Antonella Clerici propone un Sanremo perfetto: ecco le due donne che vorrebbe con lei in un prossimo Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) Antonella Clerici è una delle 10 donne con cui Amadeus condurrà il prossimo Festival di Sanremo. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco ha rivelato che le piacerebbe condurre un Sanremo tutto al femminile. Antonellina vorrebbe al suo fianco Maria De Filippi e anche Laura Pausini. “Direi perché mi piace l’idea di una conduttrice Rai e di una che venga da Mediaset, insieme a una cantante colloquiale e simpatica come Laura. Adesso, però penso al presente, questo è il Festival di Amadeus e la mia concentrazione sarà solo per lui”. Dubito che la Rai darà nuovamente la conduzione in mano alla Clerici, ma ammetto che un Sanremo con Antonella, Maria e Laura sarebbe perfetto. Due conduttrici di razza e la cantante italiana più famosa nel mondo. In ogni caso spero che nei prossimi anni la Rai pensi ad un Festival condotto da ... bitchyf

