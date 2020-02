Sparita la modalità scura da Gmail per alcuni utenti (Di domenica 2 febbraio 2020) Gli utenti che utilizzano Gmail a bordo di uno smartphone aggiornato ad Android 10 avranno senz'altro sperimentato la modalità scura del client di posta elettronica fornito da Google, rilasciata ad ottobre scorso. Purtroppo, come riportato da '9to5google.com', non sono poche le segnalazioni di chi, a cavallo degli ultimi giorni, afferma di aver perso questa caratteristica. Gmail, a quanto sembrerebbe, avrebbe impostato il tutto in maniera che la modalità scuri passi in automatico a quella classica, eliminando allo stesso tempo dal menu delle impostazioni le opzioni di gestione dei temi. Coloro che stanno riscontrando questo problema appaiono essere, per la maggior parte, possessori di Google Pixel, che ricordiamo essere smartphone aventi il tema scuro abilitato a livello di sistema (il disturbo interessa solo Gmail, e non altre applicazioni). In ogni caso, non si tratterebbe di un ... optimaitalia

