Sergio Mattarella ricuce con la Cina (Di domenica 2 febbraio 2020) “Seguo con viva partecipazione gli sviluppi della situazione sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus 2019 nCoV. Desidero farLe pervenire le espressioni più sincere della viCinanza e della solidarietà degli italiani tutti e mie personali nei confronti dell’amico popolo cinese”. È quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping.“Partecipiamo al dolore delle famiglie di quanti hanno perso la vita e auguriamo ai malati - assistiti dal coraggioso personale medico-sanitario cinese - un pronto e completo ristabilimento”, scrive ancora Mattarella.“Desidero inoltre ringraziarLa per la collaborazione e la sensibilità mostrate dalle autorità cinesi nel facilitare l’evacuazione per via aerea dei connazionali ... huffingtonpost

